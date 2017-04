Meia chega como aposta do Dragão para Série A

Primeiro, o Atlético anunciou a principal contratação à disputa da Série A - o atacante Walter, que rescindiu contrato com o Goiás por problemas disciplinas. Walter não é uma aposta, mas os atleticanos apostam que ele possa recuperar o bom futebol dos tempos de Goiás. O clube, agora, aposta na contratação do meia Igor, de 25 anos, que foi cedido pelo Ituano (SP). Igor já está em Goiânia e, na manhã desta quinta-feira, realizou exames médicos antes de assinar contrato com o clube, até o fim do ano.

No Paulistão, Igor fez dois gols. Até o fim desta semana ou início da próxima, outros nomes podemser anunciados. O atacante Roberto, de 31 anos, que já passou por Avaí, Figueirense e futebol japonês, é especulado. Ele tem feito boas partidas pelo Novorizontino (SP). O Atlético deverá trazer mais dois laterais, outro volante, um zagueiro, um meia e um atacante para reforçar o time na Série A.

Em relação ao time que joga domingo, contra o Goianésia, no Estádio Olímpico, o lateral esquerdo Bruno Pacheco pode ser novidade, no lugar de Wanderson, que seria poupado. Na manhã da última quarta-feira (5), o escolhido para a entrevista coletiva foi o goleiro Felipe, reserva de Klever. Geralmente, no clube, são escolhidos para coletivas jogadores com chances de disputar o jogo seguinte. O zagueiro e volante Marcus Winícius é outro que pode ter outra chance na partida de domingo, no fim da 1ª fase.

Autor de um gol sobre o Atlético (MG), pela Copa do Brasil sub-20, o atacante João Pedro também deve reforçar o time, domingo. Além dele, o meia atacante João Vitor, o zagueiro Evanderson e o volante Guilherme Borges têm chances de serem relacionados para domingo. O treino de hoje e o de amanhã serão realizados pela manhã, a partirdas 9 horas. Ambos serão no Estádio Antônio Accioly, em Campinas.