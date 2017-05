Meia-atacante do Goiás, Tiago Luís é eleito pelo POPULAR o principal jogador da competição estadual

Campeão estadual em seu primeiro ano com a camisa do Goiás, o meia-atacante Tiago Luís, de 28 anos, foi eleito pelo POPULAR o melhor jogador do Campeonato Goiano 2017. Cada dia mais adaptado ao novo clube, o atleta acredita que ainda tem muito espaço para crescer e quer ajudar o Goiás a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.Uma das lideranças do elenco esmeraldi...