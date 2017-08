Medida inicial do presidente é se virar com o que Goiás tem

A força-tarefa de Marcelo Almeida, novo presidente do Goiás, é livrar o clube do rebaixamento à Série C. Para isso, o novo mandatário esmeraldino adotou uma estratégia simples: enfrentar as dificuldades com o que o clube tem em mãos.As principais medidas tomadas de início foram a demissão de Argel Fucks, a efetivação do técnico Sílvio Criciúma, a manutenção de Osmar Lu...