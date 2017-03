Medida ignora real objetivo de formação de jogadores

A medida de reduzir um ano da categoria que antecede o profissional vai contra tudo o que vem se concluindo a respeito do período de formação do atleta. Hoje, existe a categoria sub-20 em todo o Brasil e há um movimento forte para a criação da categoria sub-23.Estudos mostra que a formação do atleta vai até os 23 anos. Há diversos exemplos de jogadores que só consegu...