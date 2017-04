Mazola Júnior lamenta erros de finalizações do Vila Nova no clássico

A goleada de 3 a 0 do Goiás sobre o Vila Nova não refletiu o que foi apresentado pelas equipes no gramado do Serra Dourada. Essa foi a opinião do técnico Mazola Júnior após o revés para o rival esmeraldino. Na visão do comandante do Tigre, o Vila Nova foi melhor antes do primeiro gol e esteve melhor antes de sofrer o segundo tento, mas pecou nos arremates a meta do goleiro Marcelo Rangel.



“Não se pode confundir a capacidade de finalização do Goiás do que foi o jogo jogado. Não podemos ter 12 finalizações contra sete (do Goiás) e falhar em tantas chances de gols como o Vila Nova falhou. Eles (Goiás) foram competentes e fizeram três gols”, opinou Mazola Júnior.



Apesar do resultado, o treinador vilanovense acredita que a final ainda não está definida. “Ainda não acabou, pelo que o Vila Nova jogou hoje se formos mais competentes podemos disputar ainda este título. Há muito tempo que esse clube e torcida sofrem, agora é a hora da remontada”, disse Mazola Júnior se referindo ao jogo de volta, que acontece no próximo domingo (7), às 16 horas, no Serra Dourada.



Para o duelo decisivo, Mazola Júnior terá o retorno do volante Geovane, mas perdeu o zagueiro Alemão que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. “Futebol não se pode lamentar ausências, existe o jogo jogado e o trabalho. Tivemos dificuldades no ataque, eles (Goiás) foram felizes e tiveram competência”, reconheceu o treinador do Vila Nova.