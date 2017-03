Mazola Júnior cobra um melhor aproveitamento do ataque

O próximo desafio do Vila é contra o Iporá, nesta quarta-feira (22), em partida que abre o 3º turno do Goianão. Para esse duelo, o treinador Mazola Júnior terá que quebrar a cabeça para escalar o time, já que dentro de campo os jogadores não vêm conseguindo render o esperado, principalmente o ataque, que vem decepcionando.

“Não adianta a gente mudar totalmente a forma de jogar, nós já temos um padrão e foi com ele que conseguimos os 17 pontos. Não vai ser esses dois resultados ruins que tivemos, que vai mudar tudo, porque isso seria um tiro no pé. Antes de tentar mudar o posicionamento dos jogadores dentro de campo, nós temos que fazer gols, porque nas últimas partidas a gente não conseguiu”, frisou o comandante.

Para essa partida, o Iporá conseguiu arrumar a iluminação do estádio Ferreirão, o que impedia de ter jogos de noite no local. Além disso, o time é forte jogando em seus domínios, dos 11 pontos conquistados na competição, sete foram dentro de casa. Até por isso, Mazola Júnior prega bastante respeito ao adversário.

“Um adversário que vem fazendo bons resultados em casa e nós sabemos a dificuldade dessa partida. Primeiro jogo a noite deles e isso vai empolgar o pessoal lá, mas o Vila como time grande que é, irá em busca de um único resultado, a vitória”.

Com os dois últimos resultados ruins, o mais provável é que a equipe tenha algumas alterações, uma citada por Mazola seria um possível entrada do lateral Foguete, mas no meio de campo. “Existe a possibilidade do Foguete jogar na segunda linha, ele já fez isso várias vezes no São Paulo, além do mais a equipe está tendo algumas dificuldades nesse setor”, explicou o comandante.