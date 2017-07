Max é lembrado por ex-colegas

A morte do goleiro Max, de 42 anos, ídolo do Vila Nova, deixou um vazio para aqueles que conviveram com ele. Jogadores, amigos e treinadores lamentaram a morte do goleiro, ocorrida nesta quarta-feira (26). “Max foi um dos poucos amigos que fiz no futebol, grande profissional e excelente pai de família”, afirmou o ex-atacante Roni, que mostrou muito abatimento com a perda do ...