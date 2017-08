Marrocos confirma que irá concorrer para ser sede da Copa do Mundo de 2026

A candidatura tripla de Estados Unidos, México e Canadá para ser sede da Copa do Mundo de 2026 terá concorrência. E ela virá do norte da África. Nesta sexta-feira, no último dia para os países mostrarem interesse, o Marrocos entrou na briga ao anunciar que participará da escolha feita pela Fifa para organizar o Mundial daqui nove anos.



Através de um comunicado oficial, a Real Federação de Futebol de Marrocos (FRMF, na sigla em francês) anunciou que enviou os documentos necessários para a Fifa mostrando o interesse em participar da escolha da sede de 2026, que deverá acontecer em um Congresso Técnico em 2020.



Esta será a quinta vez que o Marrocos tenta ser sede de uma Copa do Mundo. Nas anteriores, a derrota mais sentida foi para o Mundial de 2010, prevista pela Fifa para acontecer no continente africano. Com a influência de Nelson Mandela, a África do Sul ganhou a eleição. Desde então, o país não tinha mais mostrado interesse na Copa, mas recebeu por dois anos (2013 e 2014) o Mundial de Clubes da Fifa.



Para 2026, por conta do rodízio de continentes, a Fifa não está aceitando candidaturas de países da Europa e da Ásia por causa das sedes de 2018 (Rússia) e de 2022 (Catar). Apenas as Américas (Concacaf e Conmebol), África e Oceania podem concorrer.



Em abril passado, Estados Unidos, México e Canadá anunciaram uma candidatura tripla para a sede de 2026. Se escolhida, será a primeira vez que uma Copa do Mundo será jogada em três países. Somente em 2002 o Mundial foi dividido, mas em dois países - Japão e Coreia do Sul.