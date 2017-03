Mariano é convocado para vaga de Daniel Alves

Mariano, do Sevilla, foi chamado para a seleção brasileira na vaga de Daniel Alves, suspenso. O jogador estará à disposição do técnico Tite para a partida contra o Paraguai, na próxima terça-feira (28), na Arena Corinthians.

O jogador, que atua pelo Sevilla, foi liberado pelo clube espanhol para jogar na seleção brasileira. Foi necessário o aval, pois o chamado foi feito fora do prazo.

"Na manhã desta sexta, o coordenador Edu Gaspar entrou em contato com o jogador e o clube espanhol, que liberou sua convocação. A Fifa pede que os atletas da Europa sejam chamados até 15 dias antes da data de apresentação, porém, com a liberação do clube, a convocação é permitida", explica o comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Assim, o técnico Tite terá Mariano e Fagner para a lateral direita. Daniel Alves levou cartão amarelo na vitória por 4 a 1 contra o Uruguai na última quinta (23) e perderá o próximo duelo do Brasil nas eliminatórias.

A CBF anunciou que Mariano chegará no sábado (25) a São Paulo, onde a seleção está hospedada para o jogo contra o Paraguai.