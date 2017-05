Maria do Uru será lembrada na 26ª edição

A 26ª Caminhada Ecológica será dedicada a uma personagem especial. Maria do Uru será lembrada no evento, que ocorre entre os dias 17 e 22 de julho, entre Trindade e Aruanã. Ela era considerada madrinha do evento e morreu, aos 95 anos, no dia 24 de abril, por decorrência de complicações cardíacas. Maria do Uru era viúva e vivia em uma fazenda às margens do Rio Uru, na...