Marcelo Cabo reclama da arbitragem, mas diz não querer remoer eliminação

Para o Atlético, o Goianão acabou nas semifinais. Porém, na partida decisiva contra o Goiás, o técnico Marcelo Cabo não desmereceu o resultado do time. "Tivemos o controle do jogo, mas não fomos contundentes. Tentamos até o final, mas infelizmente não foi o suficiente", afirmou o treinador.

Em clássico que se preze, não falta polêmica. O lance de discórdia deste domingo (23) ocorreu aos 48 do segundo tempo, quando João Pedro foi derrubado dentro da área e, para o treinador atleticano, o juiz errou em não marcar pênalti. "Vi a imagem. Na minha visão, foi pênalti claro. Para mim, o árbitro interferiu direto no resultado", concluiu.

Mesmo com o resultado ruim, Marcelo Cabo não quer ficar remoendo a eliminação e agora quer pensar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil."É o momento de equilíbrio, tranquilidade, avaliações e de planejar o segundo semestre do Atlético. Vamos ver o que precisamos corrigir, porque é hora de amadurecimento", disse o treinador.