Marcelo Cabo reaparece no Atlético e situação do treinador deve ser definida nesta quarta-feira

O técnico Marcelo Cabo está no Atlético. É a primeira vez que o treinador aparece no clube após o episódio do desaparecimento, que pode culminar na saída do profissional do clube. Acompanhado do filho Gabriel, Marcelo irá se reunir com dirigentes do Dragão para definir sua situação.

Neste momento, participam de uma reunião Marcelo Cabo, o diretor de futebol e vice-presidente Adson Batista, os auxiliares João Paulo Sanches e Rodolfo Oliveira, o supervisor Júnior Mortosa e o preparado físico Jorge Soter. É toda a comissão técnica reunida sem previsão de fim do encontro. O filho do treinador, Gabriel Cabo, não participa e aguarda na área das piscinas.

Adson Batista, diretor de futebol e vice-presidente do clube rubro-negro, já declarou que fará o melhor para o Atlético-GO.

"Vamos esperar eu falar com ele. Evidente que algum erro teve. Não sabíamos onde ele estava. Mas vamos ouvir o que ele tem para dizer. É uma situação que a gente tem que avaliar com muita calma, ouvir todas as pessoas do clube, é importante estar tranquilo. Acima de tudo está o Atlético-GO. Vamos aguardar os novos acontecimentos, graças a Deus o pior não aconteceu, e vamos procurar resolver tudo da melhor maneira possível", disse em entrevista à Rádio 730 AM.

"Evidente que tem o outro lado, o lado humano, um treinador que foi campeão pelo Atlético-GO, mas vamos avaliar com cautela. Tudo tem limite. Vamos conversar olho no olho e vamos nos posicionar", acrescentou.

"Eu tenho uma linha de trabalho, mas não posso crucificar ninguém. O Marcelo é um cara respeitado dentro do clube e essa situação será avaliada. Nos pegou de surpresa. Tudo tem limite e o clube tem uma imagem. Tudo será discutido internamente. Vamos conversar quando ele estiver equilibrado para isso", afirmou.

"O Atlético-GO não vai expor ninguém. Vai tomar as decisões que forem necessárias. Quem sou eu para ficar julgando as pessoas. Vamos ouvi-lo, avaliar o caso, é uma situação que pode acontecer com qualquer ser humano, então a gente precisa ter equilíbrio nesse momento e respeitar nossos objetivos nesse ano que o Atlético-GO completa 80 anos de idade", acrescentou.

"Temos que acima de tudo respeitar a entidade, temos patrocinadores, várias situações. Mas em nenhum momento eu quero acabar com a carreira do Marcelo. Não vou tomar decisão precipitada por respeito ao profissional importante que ele foi para o Atlético-GO.", completou.

Desaparecimento

Marcelo Cabo foi dado como desaparecido ainda na manhã desta segunda-feira, após não comparecer ao treino do Atlético-GO. Ele tinha sido visto pela última vez na madrugada (3h02) de domingo (15). As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde o técnico mora, no Jardim Goiás, registraram o momento em que ele entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu.

Desde este momento, Marcelo Cabo ficou desaparecido e só foi localizado novamente na tarde desta segunda-feira (16), às 15h48. De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Wellington Urzêda, ele foi visto chegando em seu prédio em um táxi, que desceu para o subsolo. Ele permanecer pouco menos de dez minutos no prédio e voltou a sair, ficando novamente desaparecido.

A PM disse que o treinador foi encontrado em um motel próximo à estrada, em Aparecida de Goiânia, por volta das 20h (de Brasília), e não foi vítima de nenhum crime.