Marcelo Cabo prepara Atlético com retorno de meio-campistas

Sem o meia Luiz Fernando e o lateral direito Jonathan, a equipe do Atlético realizou, na manhã desta quinta-feira (13), no estádio Antônio Accioly, trabalhos táticos como parte da preparação para o duelo contra o Goiás, no domingo (16), pela fase semifinal do Campeonato Goiano. No departamento médico, ambos os atletas realizaram apenas treinos físicos e não se juntaram ao grupo.

Na ocasião, o treinador Marcelo Cabo repetiu a formação utilizada nas últimas atividades, com o retorno dos volantes Abuda e Betinho e do meia-atacante Willians, que cumpriram suspensão diante do Goianésia, na última rodada.

A única mudança no time ocorreu no início das atividades, com a utilização do zagueiro Marcus Winícius na vaga de Roger Carvalho, capitão da equipe, que chegou ao treinamento após o início das atividades.

Ainda assim, a tendência é que o Dragão enfrente o esmeraldino com Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Abuda e Betinho; Jorginho, Willians, Wanderson; Júnior Viçosa.

O rubro-negro terá ainda dois treinamentos antes do duelo de ida da semifinal: nesta sexta-feira (14), às 16h, de onde se dirige para a concentração, e na véspera da partida, às 9h.

Ingressos

Com mando de campo do Atlético, a partida, realizada no estádio Serra Dourada, às 16h de domingo, tem ingressos a venda pelos valores de 60 reais (cadeiras) e 40 reais (arquibancadas). Torcedores com aposta da Timemania com uma das duas equipes como time do coração têm direito a meia entrada.