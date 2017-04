Marcelo Cabo prega equilíbrio do Atlético durante a semifinal

Prestes a finalizar a preparação para o clássico de amanhã, contra o Goiás, pela semifinal do Campeonato Goiano, o técnico Marcelo Cabo enaltece o equilíbrio como a principal premissa do Atlético para o confronto. De acordo com o treinador, além de “compacta, competitiva em todos os setores e com forte marcação”, a equipe rubro-negra terá de ser consciente sobre a fase a ser disputada, que ele define como “uma nova competição”. O comandante diz que não é preciso lançar mão de todas as suas armas já no primeiro jogo ou privilegiar apenas a segunda partida.

“É equilíbrio a palavra de ordem. Não podemos querer resolver a competição no primeiro jogo. Temos de ser consistentes e bastante competitivos, sabendo jogar esse tipo de fase e ser ‘copeiros’, como a gente diz”, afirmou, em alusão à capacidade de se sobressair em um duelo no formato “mata-mata”.

Marcelo Cabo diminuiu a influência dos resultados obtidos contra o esmeraldino na 1ª fase - derrotas por 1 a 0 e 2 a 1. “Meu grupo é experiente. Já viramos a página. Tiramos lições dos dois últimos jogos, mas nada que vá interferir na nossa preparação ou no nosso psicológico para o jogo”, disse.