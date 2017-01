Marcelo Cabo foi encontrado dentro de motel em Aparecida de Goiânia

O técnico do Atlético, Marcelo Cabo, foi encontrado dentro de um motel em Aparecida de Goiânia pela Polícia Militar, revelou a corporação em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (17). O tenente-coronel Ricardo Rocha afirmou que detalhes sobre qual seria o motel, se o treinador estava acompanhado e o que fazia no local serão informados apenas pelo clube e pela assessoria do treinador.

Marcelo Cabo não foi vítima de crime algum, como revelou a Polícia Militar. "Não teve crime nenhum, ele não foi vítima de nenhum crime", disse tenente coronel Ricardo Rocha, comandante do policiamento da capital.

Ricardo Rocha disse que o paradeiro do treinador foi descoberto com base na placa do táxi em que ele retornou para casa na tarde de segunda-feira. "Viaturas foram levadas à localidade pelas informações do táxi. Vai ser instaurado um inquérito."

"Ele foi entregue à diretoria do Atlético, passa bem e a diretoria do Atlético e o próprio técnico vão prestar esclarecimentos da motivação de seu sumiço. A PM fez a parte dela", concluiu o comandante.

O técnico desapareceu às 3 horas de domingo, quando deixou seu apartamento no Jardim Goiás em seu carro (um Fiat Palio). No início da tarde de segunda-feira (16), o clube rubro-negro comunicou a Polícia Civil sobre o ocorrido.

Marcelo Cabo retornou ao seu apartamento às 15h48 desta segunda-feira em um táxi, que o esperou e no qual ele deixou o prédio sete minutos depois de chegar.

O diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, chegou a dizer que temeu encontrar Cabo "dentro de um caixão".