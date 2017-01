Marcelo Cabo fica no Atlético após episódio de desaparecimento

Marcelo Cabo permanecerá no Atlético após episódio do seu desaparecimento. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol e vice-presidente do clube, Adson Batista, na tarde desta quarta-feira (18) no centro de treinamentos do clube, no Setor Urias Magalhães. O dirigente se pronunciou após se reunir com o treinador, que já irá ao campo comandar treino.

"Pensando sempre no histórico do nosso treinador, no lado humano, vamos continuar com o Marcelo Cabo", afirmou Adson. "Ele sabe que neste momento vai sempre trabalhar na corda bamba, porque não tem fogla para ele. Sempre vou dar o respaldo", continuou o dirigente.

O técnico reapareceu no Atlético no início da tarde desta quarta-feira (18) após o episódio do desaparecimento. O treinador ficou sumido da madrugada de domingo até a noite de segunda-feira, quando foi encontrado em um motel em Aparecida de Goiânia. Na terça-feira, ele não apareceu no rubro-negro.

Marcelo teve uma reunião que contou com o diretor de futebol e vice-presidente Adson Batista e toda a comissão técnica do Atlético, formada pelos auxiliares João Paulo Sanches e Rodolfo Oliveira, pelo supervisor Júnior Mortosa e pelo preparador físico Jorge Soter. Em seguida, Adson Batista teve reunião com o elenco rubro-negro.

"Tivemos uma conversa bem transparente. Ele mostrou total arrependimento e admitiu que cometeu um equívoco em sua vida profissional. O Marcelo vai se recuperar, mas, para mim, o mais importante é trabalhar com a verdade", disse Adson.

Adson disse ainda que os jogadores concordaram com a permanência do técnico. "O grupo foi unânime em abraçar o Marcelo Cabo e buscar todos os objetivos, Goiano e Série A do Brasileiro. Neste momento, por parte do clube, vamos dar todo o respaldo e tranquilidade a ele."