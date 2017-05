Marcelo Cabo festeja um ano de Dragão

Na segunda (8 de maio), o técnico Marcelo Cabo entra no penúltimo dia de preparação para o difícil jogo do Atlético contra o Flamengo, no dia 10, pela Copa do Brasil, no Rio. Será no Maracanã, mítico estádio que foi palco de duas finais de Mundiais (1950 e 2014) e tantos outros jogos marcantes e importantes do futebol nacional. Para Cabo, será uma segunda-feira espec...