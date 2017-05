Marcelo Cabo elogia postura do Atlético contra o Flamengo e cobra evolução

Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, que resultou na eliminação do Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo elogiou a postura da equipe no jogo no Estádio Serra Dourada, bem diferente da demonstrada na goleada sofrida por 3 a 0 quatro dias antes, pelo Brasileiro. "Trabalhamos para classificar, jogamos por uma classificação. A partir de amanhã (quinta-feira) é virar a página e pensar no Corinthians. E que a gente possa ter a mesma atitude que tivemos hoje (quarta-feira)", disse o treinador, em entrevista coletiva.

O Atlético volta a campo no domingo (28) para enfrentar o Corinthians, também no Serra Dourada, pela 3ª rodada da Série A, competição em que ainda busca a primeira vitória. O treinador acredita que a equipe deve evoluir.

"O que precisamos fazer é continuar evoluindo, não nos acomodar com a atuação de hoje (contra o Flamengo). Preciamos ir da atuação de hoje para melhor", comentou. Em seguida, Marcelo Cabo deu a receita para avaliar sem desespero as atuações atleticanas. "Quando joga mal, não está tudo errado. E quando joga bem, não está tudo certo. Temos de evoluir."

Marcelo Cabo ressaltou a reformulação do grupo. Após a queda na semifinal do Campeonato Goiano, o Atlético dispensou mais de uma dezena de jogadores e contratou praticamente a mesma quantidade de atletas. "Temos cinco novos jogadores que não puderam jogar hoje e voltam pra domingo. O que precisamos é ter atitude. Estamos longe do ideal. Temos 21 dias de trabalho com esse grupo. Eles deram a resposta", comentou o comandante.

Apesar de o Atlético ter demonstrado mais competitividade e ter tido melhor atuação sem Walter, o treinador refuta a tese de que o time é melhor sem o camisa 18. "Nunca vou compactuar que a ausência do Walter fez a gente jogar bem. Se ele estivesse, a gente jogaria muito melhor", afirmou. Walter não pôde atuar pelo Dragão na Copa do Brasil porque já disputou a competição pelo Goiás.

O Atlético enfrenta o Corinthians no domingo (28), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada.