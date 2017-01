Marcelo Cabo diz que assunto 'sumiço' está encerrado e que não atrapalha a preparação no Atlético

Esta foi a primeira vez que Cabo falou do sumiço, do futuro e da carreira

O técnico do Atlético, Marcelo Cabo, se pronunciou pela primeira vez na manhã desta quinta-feira (19), após o episódio em que se envolveu entre a madrugada de domingo e a noite de segunda-feira, quando esteve incomunicável em um motel, em Aparecida de Goiânia. O treinador agradeceu o apoio, mas evitou a falar sobre o episódio.

"Quero agradecer à diretoria do Atlético, a imprensa e ao povo de Goiânia. Aconteceu um problema de ordem particular e manifesto aqui o meu carinho pela manifestação de todos", disse Marcelo Cabo ao abrir o seu pronunciamento. "Vou dar seguimento ao meu trabalho, vamos seguir em frente, pois temos um ano para novas conquistas", completou o treinador atleticano.

Durante o encontro com a imprensa, Marcelo Cabo deixou claro que não responderia questões sobre o episódio de seu sumiço. "Minha vida particular pertence a mim", destacou. Ele revelou ainda que conversou com os jogadores e que provocações e brincadeiras terão de ser superados. "Claro que você fica chateado com algumas especulações, mas temos de seguir em frente."

"É evidente que aconteceu um problema de ordem particular e manifesto aqui meu carinho a todos pela preocupação com a minha pessoa. Tive uma conversa com a diretoria e permaneço muito forte no comando do Atlético para dar continuidade ao meu trabalho", falou Cabo.

Na quarta-feira (18), a diretoria atleticana decidiu pela permanência de Cabo no cargo. Segundo o vice-presidente e diretor de futebol do clube, Adson Batista, o histórico e a intervenção do elenco em favor do técnico pesaram na decisão. "O grupo foi unânime em abraçar o Marcelo Cabo e buscar todos os objetivos. Neste momento, por parte do clube, vamos dar todo o respaldo e tranquilidade a ele."

Mantido à frente do Atlético, mesmo após o episódio de desaparecimento, o treinador recebeu a segunda chance, principalmente, pelo excelente trabalho desenvolvido ano passado, quando levou o Atlético à principal conquista em quase 80 anos de história: o título da Série B. Porém, não poderá cometer nenhum deslize, como o desaparecimento na madrugada de domingo.

Desaparecimento

Marcelo Cabo foi dado como desaparecido ainda na manhã desta segunda-feira, após não comparecer ao treino do Atlético-GO. Ele tinha sido visto pela última vez na madrugada (3h02) de domingo (15). As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde o técnico mora, no Jardim Goiás, registraram o momento em que ele entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu.

Desde este momento, Marcelo Cabo ficou desaparecido e só foi localizado novamente na tarde desta segunda-feira (16), às 15h48. De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Wellington Urzêda, ele foi visto chegando em seu prédio em um táxi, que desceu para o subsolo. Ele permanecer pouco menos de dez minutos no prédio e voltou a sair, ficando novamente desaparecido.

A PM disse que o treinador foi encontrado em um motel próximo à estrada, em Aparecida de Goiânia, por volta das 20h (de Brasília), e não foi vítima de nenhum crime.