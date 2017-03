Marcelo Cabo completa 50 jogos como técnico do Atlético na ‘decisão’ contra a Aparecidense

O técnico do Atlético completa nesta quarta-feira (29), diante da Aparecidense, às 19h30, no Estádio Olímpico, o jogo de número 50 à frente do comando da equipe rubro-negra. Para Marcelo Cabo, o presente pela marca história pode chegar com atraso, no dia 15 de maio, com o título do Campeonato Goiano, que sonha conquistar.

“Vencer o Goiano é um sonho que tenho desde que cheguei aqui. Eu sabia que precisava passar pelo período da Série B, mas este título já está memorizado na minha cabeça. Quando uma pessoa sonha, ela tem a capacidade de realizar. Se Deus me abençoar e eu tiver a oportunidade de conquistar dois títulos em menos de um ano, será uma realização muito grande”, frisou o treinador.

Marcelo Cabo chegou ao Atlético uma semana antes da estreia do time estrear na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Durante a competição nacional foram 38 jogos realizados com direito a conquista do inédito título do torneio, o terceiro da equipe no cenário nacional. Ao todo, com os 11 confrontos da atual temporada, o técnico do Dragão soma 49 partidas, 27 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 63,3%.

“Quando cheguei aqui, falavam que um treinador no Atlético não durava três meses e estou completando quase um ano e 50 jogos. É uma alegria muito grande. Meu desejo, de coração, é completar 100, 150 jogos no Atlético. Fico muito feliz em ser um treinador que tem essa marca em porcentual. Pretendo melhorar essa performance à frente do Atlético. É por isso que trabalho todos os dias, me aperfeiçoo e vivo o clube durante 24 horas. Estou muito feliz, espero bater outras marcas”, celebrou o treinador.