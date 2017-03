Maratona preocupa técnico Gilson Kleina, que deve ter mais desfalques

Classificado na Copa do Brasil e com o Fluminense pela frente, o Goiás volta sua atenção para o Campeonato Goiano. Com a maratona de jogos neste início de temporada, o time esmeraldino começa a sofrer com baixas e pode perder seu artilheiro para o jogo contra o Anápolis.

Na reapresentação após empate com o Cuiabá, a preocupação do técnico Gilson Kleina era visível. O técnico já não pode contar com o goleiro Marcelo Rangel e o zagueiro Everton Sena, ambos suspensos, e ainda pode perder jogadores por lesão ou desgaste físico.

A maior preocupação é com o atacante Léo Gamalho. Na partida contra o Cuiabá, o artilheiro sofreu pisão no pé e foi submetido a exame de imagem para saber se houve fratura no local. No momento, o treinador trata Gamalho como dúvida e Aylon pode seguir como titular, apesar de sua situação também inspirar preocupação.

“Vamos aguardar a avaliação do Léo Gamalho. O Fábio Sanches se queixou muito depois do jogo, vamos ver sua recuperação. O Aylon também tomou uma pancada muito forte. Vamos avaliar amanhã no único treino a situação dos atletas, mas a intenção é mexer o menos possível”, explicou o técnico Gilson Kleina.

Para o treinador, as baixas são reflexo da sequência pesada de jogos do Goiás neste início de temporada. O time fez 13 jogos em menos de 50 dias, sendo que fez viagens para Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso.

Apesar dos possíveis desfalques, o técnico Gilson Kleina está confiante em uma boa partida contra o Anápolis, neste domingo (19). O objetivo é a manutenção da liderança do Campeonato Goiano. No treino de amanhã (18), às 10 horas, na Serrinha, os portões serão abertos ao torcedor.