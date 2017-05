Maratona premia trabalho em equipe e convivência

O trabalho em equipe e a convivência entre corredores foram celebrados pelos participantes da Maratona Adidas Boost de Revezamento, ontem, no autódromo de Goiânia. Após 2h33min15 da largada, a primeira equipe a completar os 42,2km da maratona foi o octeto masculino da equipe André Villarinho.

Neste tipo de time, cada integrante percorre 5,25km. O último corredor da equipe campeã foi Paulo Rodrigues Dias, de 25 anos. Integrante do melhor quarteto na prova, Roberto Guapó, de 53 anos, da Equipe Inova Log, cruzou a linha de chegada comemorando. “O revezamento sempre é um jogo em que cada um procura dar o máximo de si. Eu não estava em minhas melhores condições, mas consegui dar o meu máximo e mais um pouquinho”, revelou.

A pouco mais de uma hora do início da prova, as coloridas barracas das assessorias esportivas, às margens da pista do autódromo de Goiânia, começaram a receber os primeiros competidores. Bem antes da largada, os corredores já aproveitavam o evento com o que, para muitos, é um dos principais fatores da prática esportiva: a confraternização.

Muito animado, um grupo de atletas amadores de Rio Verde entoava gritos de guerra e fazia fotos em grupo e selfies. Eram os cerca de 80 integrantes da equipe “Gente que Corre”, liderada pela profissional de Educação Física Valquíria Bellodi.

“Somos muito empolgados e motivados. Nosso grupo tem muita disciplina e sinergia. Como não há muitas provas na nossa cidade, estamos sempre procurando fora. Para nós, não tem distância”, divertiu-se a organizadora, que conta também ter trazido competidores de Jataí para a prova.

Com integrantes de várias idades, o grupo participaria, em maior parte, das provas disputadas por quartetos e octetos. “Somos amadores, a maioria faz 10km. Mas também temos iniciantes que vão fazer 5km”, explicou Valquíria.

Integrante de um octeto, a rio-verdense Josiane Antunes, de 38 anos, não escondia o sentimento vivido durante a concentração, antes da prova. “Estou até arrepiada”, contou ela. Prestes a correr os 5km de seu trecho da maratona, a corredora admitiu, também, que a emoção dizia respeito à preocupação.

Há 30 dias, Josiane se lesionou e a prova de ontem seria a sua primeira desde então. “Fiz acompanhamento com fisioterapeuta, nutricionista e profissionais de Educação Física. Estar aqui, agora, é maravilhoso”, explicou. “É claro que nos preocupamos com o tempo, mas, muito mais do que o pódio, tudo isso vale como forma de cuidar do corpo e da alma”, completou.

Para muitos corredores, a maratona teve início muito após a largada, que ocorreu por volta das 18h. Às 20h15, Pável de Castro, de 37 anos, André Reimer, 39, e Guilherme Poli, 39, aguardavam para ir à pista e completar o percurso já iniciado pelos demais integrantes de seu octeto. Respectivamente os três últimos do grupo, eles não se deixavam desanimar com a espera.

“Não tem ansiedade. Estamos aqui pela diversão, não pelo resultado”, explicou André Reimer. “É até bom, pois nos divertimos e reencontramos antigos amigos aqui”, disse.

A partir deste domingo (14), os resultados da maratona podem ser conferidos no site da prova.

Resultados gerais

Melhor dupla

Sony/Fernando

Tempo: 2h56min38s

Melhor quarteto

Quarteto masculino

Equipe Inova Log

Último corredor: Roberto Guapó, 53 anos

Melhor octeto

Octeto masculino

Equipe André Villarinho

Último corredor: Paulo Rodrigues Dias, 25 anos