Maratona é chance de convivência entre colegas de trabalho

Professora Jéssica Felipe formará equipe com amigos da escola de inglês

A rotina movimentada, que muitas vezes não permite aos colaboradores de uma empresa mais do que o convívio protocolar, não foi problema para colegas de trabalho de duas empresas da capital que encontraram na corrida de rua motivo para estreitar laços. Para aumentar ainda mais a afinidade, os representantes de uma cooperativa de crédito e de uma escola de inglês montaram suas equipes para a Maratona Adidas Boost de Revezamento, dia 13 de maio, no autódromo de Goiânia.

Há cerca de três anos, a corrida se tornou popular na unidade goianiense do Sicoob Uni por meio de Jorge Francisco Ribeiro, de 53 anos. O coordenador financeiro convidava colegas para praticar a modalidade e organizava grupos para disputar provas. Aos poucos, o número de adeptos cresceu.

Dentre eles, está o consultor Flávio Pacheco Maia, de 34 anos, que há pouco tempo havia chegado ao departamento. Relacionando-se com a nova turma, ele agregou a corrida ao pacote de atividades físicas que já contava com tênis e futebol.

A corrida a ser realizada em Goiânia será, segundo eles, uma forma de preparação para a Corrida São Silvestre, para a qual pretendem ir com 15 pessoas. “Nosso calendário está bem movimentado e, em maio, teremos três provas. Tudo isso mirando a São Silvestre”, conta Jorge.

Na prova, a empresa será representada por dois quartetos, masculino e misto, e dois octetos mistos. “É uma experiência muito positiva, uma confraternização. Por causa dos compromissos profissionais, não temos tantas oportunidades de recreação com os colegas de trabalho”, diz o coordenador.

Também pela rotina, a reunião do grupo para treinos se torna difícil, mas, segundo Flávio Maia, a distância não impede a interação e a parceria. “O Jorge criou um grupo no whatsapp, onde compartilhamos nossos treinos e trocamos dicas. Isso facilita, pois só às vezes conseguimos fazer encontros”, explica.

O mesmo foi feito por colaboradores e alunos da Califórnia English Center, que fazem uso do aplicativo para trocar dicas e incentivar uns aos outros. Diretor da escola de idioma, Alcides Júnior, de 37 anos, é um dos incentivadores do time e viu, na disputa da prova, a oportunidade de integrar a equipe no próprio ambiente de trabalho.

Ele diz que, após propor a participação na maratona, os colegas, inclusive iniciantes, se empolgaram com a ideia. “A distância de 5km deixou alguns com receio, mas, todos aceitaram o desafio. É uma boa oportunidade de estarmos juntos”, diz Alcides, que garante que o convívio diário se tornou ainda melhor.

Professora, Jéssica Felipe, de 26 anos, é uma das participantes que disputarão uma competição pela primeira vez. Ela integrará o octeto. Alcides fará parte do quarteto. A jovem encara a prova como um desafio. “É uma oportunidade de testar nossos limites”, avalia a participante.

Serviço

Detalhes para participar da prova

Maratona Adidas Boost de Revezamento

Data: 13 de maio

Horário: 18 horas

Local: Autódromo de Goiânia

Inscrições: até 8 de maio

Como funciona: Equipes de duas, quatro ou oito pessoas percorrem a distância de uma maratona (42,2km). Em duplas, cada um corre 21,1km. Em quartetos, cada corredor percorre 10,5km. Em grupos de oito pessoas, cada participante corre 5,25km

Kit do participante: camiseta Adidas, saco-mochila, toalha de rosto, protetor solar, número de peito e medalha

Informações: www.revezamentonoturno.com.br