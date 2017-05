Manequins com camisa da Roma são 'enforcados' no Coliseu

Diversos manequins vestidos com a camisa da Roma foram pendurados e "enforcados" em frente ao Coliseu, em Roma, durante um protesto realizado na noite desta quinta-feira (5). Os motivos e causas da manifestação ainda não foram identificados. No entanto, as autoridades locais já iniciaram a investigação da "atitude macabra".

"Isso não é esporte. Esporte e futebol são sempre um jogo", afirmou o ministro do Esporte, Luca Lotti. "Essas ações devem ser condenadas, não é assim que devemos viver o futebol e o esporte", concluiu.

Os bonecos usavam camisetas dos jogadores Daniele De Rossi, Mohamed Salah e Radja Nainggolan. Além disso, no alto da passarela foi pendurada uma faixa com os seguintes dizeres: "Uma dica, sem ofensas... Durma com a luz acesa". Fotos e vídeos do protesto foram publicados nas redes sociais.

Apesar de parecer uma reivindicação, as imagens não deixaram claro se o ato foi realizado por torcedores do Lazio ou da Roma.