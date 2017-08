Mané Garrincha é 1º desafio para treinador

Aos 42 anos, Romerito estreia no Atlético, como técnico, na Taça Mané Garrincha Sub-17. O Dragão enfrenta a Abecat, de Ouvidor, em 24 de agosto, naquela cidade. Campeão do Estadual sub-17, sob comando de Danilo Portugal, colega de Romerito no Goiás, o Atlético terá algumas mudanças, já que alguns dos campeões deverão subir para o time sub-19. “Faz parte do projeto. Vamo...