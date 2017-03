Mais rápida, só precisa melhorar

A temporada de 2017 da F1 terá os carros mais rápidos dos últimos anos. O novo regulamento – com pneus mais largos e maior pressão aerodinâmica – aumentará a velocidade nas curvas e diminuirá os tempos de volta em cerca de 4 segundos, em comparação com 2016. Para os pilotos, a nova F1 é mais desafiadora. Durante a pré-temporada, em Barcelona, todos elogiaram as novas regras. “...