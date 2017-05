Mais liberdade para atacar

Em diferentes fundamentos, Rafael Toloi se tornou uma das principais referências da Atalanta na atual temporada. Após a contratação do técnico Gian Gasperini, o clube de Bérgamo passou a jogar com esquema de três zagueiros, sendo um deles o jogador brasileiro, formado na base do Goiás.Pelo setor direito do sistema defensivo, Rafael Toloi passou a ter mais liberdade para av...