Mais de 8 mil ingressos são vendidos para final do Goianão

O Serra Dourada deve ficar novamente cheio neste domingo (30) para o clássico entre Vila Nova e Goiás, que, às 16 horas, se enfrentam no primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano. É esperado que o número supere a presença de público do primeiro clássico, quando pouco mais de 12 mil torcedores assistiram o empate por 0 a 0.

Com as vendas finalizadas neste sábado, a diretoria do Vila divulgou que 8.159 ingressos já foram comercializados. Neste domingo (30), as bilheterias do Serra Dourada estarão abertas a partir das 9 horas.

No OBA, a venda irá ocorrer até às 12 horas. No Empório Goiás, loja localizada no complexo da Serrinha, haverá venda até 13 horas.