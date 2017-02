Mais de 50% dos jogos empatados

Passadas seis rodadas e 30 jogos do Campeonato Goiano, a 74ª edição do Estadual registra outro número de destaque até aqui. São 17 confrontos terminados com igualdade no marcador. Após 2007, essa é a maior quantidade de empates registrados na competição. Destes, 12 aconteceram em jogos com equipes do interior. Para o técnico Jorge Saran, do Goianésia, um dos fatores para tais números são as atuações dos setores defensivos das equipes.

“Acredito que nesta reta final alguma coisa vai mudar porque os times vão procurar um pouco mais as vitórias, mas o número elevado de empates se dá pela atuação dos goleiros. Nosso camisa 1, o Luan, tem de destacado jogo a jogo. O Goiás, com o (Marcelo) Rangel é outro clube, por exemplo”, opinou Saran.

O pensamento sobre o “fim” dos empates na competição é similar ao de Alexandre Barroso, do Crac, que compartilhou o pensamento do colega de profissão. “A tendência é que esses números vão se acomodando com a reta final da competição, principalmente porque mais para frente o ponto de empate já não será tão bem-vindo.”