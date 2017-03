Maior competição de MMA de Goiás acontece dia 10 de março no Setor Bueno

Cerca de 1.500 pessoas são aguardadas na competição de Artes Marciais e Mista (MMA), Titans Fighters Champions, que acontece nesta sexta-feira (10), no espaço de eventos do Oliveira’s Place, no Setor Bueno, em Goiânia.

O lutador goiano Matheus Pereira Moraes, 22 anos, popularmente conhecido como Matheus Pelezinho, será uma das atrações principais do evento. Ele disputa o cinturão Titans com Danilo Noronha. Carrasco e Melquizael do Pará e outros seis duelos também estão marcados para a competição, que conta com seis atletas goianos, de outras regiões e representantes do The Ultimate Fighter Brasil.

Os ingressos serão a partir de R$ 45 até R$ 500.

Serviço:

Titans Fighters Champions em Goiânia

Quando: 10 de março, a partir das 20h

Onde: Oliveira’s Place – R. T-36, 3588 – St. Bueno

Valores dos ingressos: R$ 45,00 (Pista) / R$ 80,00 (Camarote Open) / R$: 500,00 (Camarote Top Open)

Venda de ingressos: Academias Gracie Barra - Jardim América (62-3286-6800) e Power Flex (62- 3558-3635)