Maguinho vive sensação da 1ª decisão pelo Vila Nova

O lateral Maguinho, que está no Vila Nova desde o início do Brasileiro, do ano passado, irá disputar a primeira final com a camisa do colorado - contra o Goiás, nos dois próximos domingos - e sabe da responsabilidade que tem de honrar o clube e também de colocar o seu próprio nome da história do time.

"Noção não temos, mas imaginamos como é ser campeão. Pelo que o Vila passou nos últimos anos, pelo que os torcedores sentem. Nós sabemos que é uma torcida que carrega o clube e que sempre está apoiando. Sem dúvida, um título após 12 anos irá representar muito, vamos levar para a vida toda e nosso nome vai entrar para a história", comentou Maguinho.

Durante sua carreira, que começou em 2010 como profissional, no Tupi, o jogador disputou apenas uma final, no ano de 2015, quando o lateral jogava no América-RN. Na ocasião, Maguinho acabou levando o título também em um clássico, contra o ABC.

"A única final que disputei, ganhei o título, foi importante demais para minha carreira. Foi o primeiro clube que me deu uma projeção para o futebol. Quando você é marcado com títulos, as coisas acontecem. Títulos são o que marca o jogador e o que nos move", ressaltou o lateral.

Maguinho também sabe que nessa partida contra o Goiás, o time tem de ter uma atenção especial."Clássico é diferente. É um jogo que não pode ter erro. Temos de estar cientes das dificuldades para não sermos surpreendidos durante a partida" disse.

O primeiro jogo da final entre Vila Nova e Goiás é neste domingo (30), no estádio Serra Dourada, às 16 horas.