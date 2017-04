Maguinho vê como normal a queda de rendimento do Vila

Antes dos duelos dicisivos das semifinais, o Vila Nova ainda tem mais um jogo na 1ª fase do Goianão, domingo (9), contra o Crac, em Catalão. Porém, o pensamento dos jogadores colorados já está na próxima fase.

"Erros que aconteceram na fase de classificação não podem acontecer na semifinal. Mas acho que, quando a equipe foi testada, a gente se portou bem. Então, acredito que a nossa equipe está preparada para enfrentar diversas situações. Queremos continuar trabalhando para evoluirmos e estarmos preparados para a semifinal", destacou o lateral Maguinho.

O jogador também tentou explicar a queda de desempenho do time na reta final "É natural e normal, a partir do momento que você está classificado para uma fase final, às vezes a equipe se desconcentra em algumas partidas. Mas agora temos de assumir as responsabilidades para que na reta final a gente não cometa os erros da primeira fase."

A queda de rendimento está sendo mais sentida pelos atacantes, que completaram cinco partidas sem marcar. Porém, Maguinho entende que isso não é apenas responsabilidade dos atacantes. "A culpa não é só deles, nós temos todo um planejamento para que a bola chegue com qualidade ao ataque. Talvez esteja faltando isso também", frisou.

Vila Nova e Crac se enfrentam às 16 horas de domingo, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, pela 15ª e última rodada da fase de classificação do Estadual.