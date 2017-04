Madrinha da Caminhada Ecológica, Maria do Uru morre aos 95 anos em Goiânia

Aos 95 anos a aposentada Maria de Lourdes Rodrigues, conhecida como Maria do Uru, morreu nesta segunda-feira (24), em um hospital de Goiânia, após uma série de complicações cardíacas. Ela ficou conhecida como a madrinha da Caminhada Ecológica, já que, desde a primeira edição, sempre atendeu aos atletas em sua fazenda no Rio Uru, na GO-070, divisa entre as cidades de Itaberaí e Goiás.

A filha de Maria do Uru, Maria Rodrigues, relata que o velório será realizado na fazenda às margens do rio, ainda sem horário definido. Já o enterro acontecerá no Cemitério São Miguel, na cidade de Goiás, também sem data e horário confirmados.

O costume de preparar o almoço para os atletas da Caminha Ecológica, no entanto, não se perderá. “O almoço vai continuar. Nós iremos receber todos que quiserem e serão bem-vindos, porque era o desejo dela”, conta a filha. “Uma das maiores alegrias dela era receber a Caminhada. Ela ficava ansiosa por isso”, relata Maria.

No dia 21 de julho de 2016, quando Maria do Uru tinha 94 anos, o repórter do POPULAR, Jânio José da Silva, relatou os preparativos para a edição passada do evento. Ela tinha preparado uma surpresa aos participantes ao lado de sete dos 11 filhos, quatro dos 17 netos, quatro bisnetos e o primeiro trineto, Theo, de 1 ano.

Na área externa da casa a senhora ornamentou o espaço com quadros, fotos, reportagens e peças publicitárias plastificadas. Ela também mandou confeccionar uma peça, em crochê, com beija-flores, como costumava chamar os atletas.

Além disso, preparou um copo especial, com o jaburu desenhado, balinhas e uma frase: “São como beija-flores. Chegam, dão a revoada e saem, delicadamente.”

Os atletas também prepararam surpresas: um quadro especial, perfumes, sabonetes, um vestido, kit e até muda de orquídea. Na época ela relatou que “gosta de recebê-los. São educados, alegres. A casa está sempre aberta”, disse, na simplicidade e hospitalidade de quem sempre será a madrinha do evento que completa, este ano, sua 26ª edição e será realizado entre os dias 17 a 22 de julho.