Luverdense surpreende Avaí

Equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí foi surpreendido ontem pelo Luverdense, que avançou à 3ª fase da Copa do Brasil. No duelo em Florianópolis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe do Mato Grosso levou a melhor nos pênaltis, venceu por 3 a 2 e ficou com a classificação.

Em outro jogo da noite decidido nas penalidades, o ABC passou sufoco no Estádio Frasqueirão, em Natal, mas conseguiu eliminar o Audax (SP), após empatar por 1 a 1 no tempo normal.

O goleiro Edson, ex-Vila Nova, pegou um dos pênaltis, cobrado por Hugo. Ytalo desperdiçou outra cobrança pela equipe paulista. Como Gegê, Cleiton, Dalberto e Márcio Passos converteram, o ABC venceu por 4 a 1 e avançou.