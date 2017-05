Lutador de MMA é nocauteado e ainda apanha da mãe; veja vídeo 🎥

A mãe do lutador Viktor Kichigin levou ao pé da letra a frase "se apanhar na rua, apanha em casa quando chegar".

Presente no evento de MMA Fight Nights Global 67, o russo foi nocauteado no segundo round por Ruslan Yamanbaev.

Ainda meio grogue e sentado no chão do cage, Kichigin levou uma bela bronca de sua mãe por conta da derrota. No meio do sermão, ela ainda deu tapas no rosto do rapaz.

Veja o momento:

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8