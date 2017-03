Luiz Fernando deve ficar fora do Atlético durante 1 mês

Revelação e talismã do Dragão, ano passado, quando fez 7 gols na Série B - a maioria no 2º tempo - o meia atacante Luiz Fernando deverá ficar fora dos jogos decisivos do Estadual. A lesão no menisco do joelho direito, que se deu no clássico contra o Vila Nova, em 28 de janeiro, tem incomodado novamente o jogador.

À época, até se cogitou possibilidade cirurgia, mas, após alguns dias de tratamento, o jogador retornou aos treinos e jogou a 1ª fase do Goianão. A recuperação pode chegar a 30 dias e, assim, ele não atuará na semifinal se o Dragão obter vaga. Hoje, o departamento médico deverá explicar o caso.

Luiz Fernando ainda não marcou gols nesta temporada, mas vinha compondo o time titular atleticano, que ainda busca confirmar vaga na semifinal do Estadual - resta apenas uma vaga em aberto, já que Aparecidense, Goiás e Vila Nova já estão classificados.

No sábado, o Atlético encara o Anápolis, fora de casa. No dia 9, o rubro-negro jogará diante do Goianésia, no Olímpico, encerrando a fase de classificação do Goianão.