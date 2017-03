Longe dos gramados, ampliando fronteiras

No Brasil, não é nenhuma novidade uma criança ser apaixonada por futebol. Dos campos de futebol amador do interior de São Paulo, Ana Paula Oliveira, de 38 anos, conquistou feitos em sua carreira. Natural de São Miguel Paulista (SP), ela está sem exercer a função de árbitra assistente, mas segue disseminando a função e ajudando a abrir caminhos para o futebol feminino no Paí...