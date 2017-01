Local do clássico de abertura do Goianão é alterado para o Serra Dourada

O clássico de abertura do Campeonato Goiano, entre Atlético e Vila Nova, no sábado (dia 28), será no Serra Dourada e não mais no Estádio Olímpico. A Federação Goiana de Futebol (FGF) comunicou a mudança de local nesta segunda-feira (23) e justificou que a alteração foi um pedido do clube rubro-negro, mandante da partida.

O horário também foi alterado - será às 16h30 e não mais às 17 horas.