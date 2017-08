Liga dos Campeões terá Barça x Juventus, PSG x Bayern e Real x Borussia

Sorteada nesta quinta-feira (24), a fase de grupos da Liga dos Campeões vai reservar grandes confrontos antes mesmo do mata-mata. A definição das chaves garantiu duelos como Barcelona x Juventus, Real Madrid x Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain x Bayern de Munique ainda na disputa dos grupos, entre setembro e dezembro deste ano.



A cerimônia foi encabeçada pelos ex-jogadores Andriy Shevchenko e Francesco Totti, que foi homenageado durante o evento realizado em Montecarlo, em Mônaco. O ucraniano foi escolhido para participar do sorteio porque a final deste ano será disputada em seu país, na cidade de Kiev.



Pelas mãos de Totti e Shevchenko, o atual bicampeão Real Madrid descobriu que vai reencontrar o Borussia Dortmund no Grupo H. Na temporada passada, o time alemão foi o melhor da chave - foram dois empates por 2 a 2 entre os dois times. Os espanhóis, sob a liderança de Cristiano Ronaldo, também terão pela frente o Tottenham, atual vice-campeão inglês, e o APOEL, do Chipre.



Vice-campeão da temporada passada, a Juventus fará nova edição de um confronto contra um grande rival ao encabeçar a chave D. Será o Barcelona, a quem eliminou nas quartas de final da última edição. Italianos e espanhóis devem protagonizar a disputa pela primeira colocação do grupo, tendo Olympiacos e Sporting como coadjuvantes.



Com o reforço Neymar, o Paris Saint-Germain terá pela frente o poderoso Bayern de Munique no Grupo B. Sonhando com seu primeiro título da Liga, o time francês vai encarar ainda o Anderlecht e o Celtic na fase de grupos.



Os confrontos mais equilibrados devem acontecer na chave C, liderada pelo Chelsea, atual campeão inglês. Seus rivais diretos na briga pela ponta e pela classificação serão o Atlético de Madrid e a Roma no que pode ser encarado como o "grupo da morte". O Qarabag, do Azerbaijão, será o quarto elemento do grupo, com chances remotas de avançar.



De volta à fase de grupos, o Manchester United encabeça a chave A, tendo times medianos como principais rivais: Benfica, Basel e CSKA Moscou. Os ingleses, contudo, guardam más recordações do time suíço. Na 2011/2012, o modesto Basel despachou o United ainda na fase de grupos.



Outro inglês a voltar à competição é o Liverpool. O tradicional clube inglês, dono de cinco troféus da Liga, não disputava a fase de grupos desde a temporada 2014/2015. No Grupo E terá o Sevilla, o Spartak Moscou e o modesto Maribor, da Eslovênia, como rivais.



No Grupo F, o Manchester City terá o Napoli como seu principal adversário na briga pela primeira colocação. Shakhtar Donetsk e Feyenoord correm por fora. Chave mais limitada, a G, será composta por Monaco, Porto, Besiktas e RB Leipzig.



A fase de grupos será totalmente disputada neste segundo semestre do ano, a começar pela rodada de abertura, marcada para os dias 12 e 13 de setembro. A segunda rodada será em 26 e 27 do mesmo mês, a terceira, em 17 e 18 de outubro; a quarta, em 31 de outubro e 1º de novembro; a quinta, em 21 e 22 de novembro; e a sexta, em 5 e 6 de dezembro.



O mata-mata terá início em fevereiro do próximo ano, com as disputas das oitavas de final. A decisão será disputada em Kiev, na Ucrânia, no dia 26 de maio.



Confira abaixo os grupos da Liga dos Campeões:



Grupo A

Benfica

Manchester United

Basel

CSKA Moscou



Grupo B

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Anderlecht

Celtic



Grupo C

Chelsea

Atlético de Madrid

Roma

Qarabag



Grupo D

Juventus

Barcelona

Olympiacos

Sporting



Grupo E

Spartak Moscou

Sevilla

Liverpool

Maribor



Grupo F

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Napoli

Feyenoord



Grupo G

Monaco

Porto

Besiktas

RB Leipzig



Grupo H

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham

APOEL