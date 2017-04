Letal no contra-ataque, Goiás bate Vila Nova e abre vantagem na final do Campeonato Goiano

O Goiás deu um passo importante para conquistar o tricampeonato Estadual. Na tarde deste domingo (30), o time esmeraldino venceu, no Serra Dourada, o primeiro confronto da final do Goianão por 3 a 0. Gols do zagueiro Alemão (contra), do meia-atacante Tiago Luís e do atacante Carlos Eduardo, que ainda deu passe para os outros dois gols do Alviverde.



Com o resultado, o Goiás precisa de um empate, novamente no Serra Dourada, no próximo domingo (7), para ser campeão do Goianão 2017. Já o Vila Nova precisa vencer o duelo por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis - nova vitória do Alviverde dá o título ao clube esmeraldino e triunfo de quatro gols de diferença do Tigre garante o fim do jejum de 12 anos sem a conquista do título goiano para o clube colorado.



As duas equipes terão a semana livre para trabalhar visando o duelo de volta, já que não tem compromisso no meio da semana por nenhuma outra competição. O técnico Mazola Júnior, do Vila Nova, terá o retorno do volante Geovane, que cumpriu suspensão neste domingo, mas perdeu o zagueiro Alemão suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

1º tempo

Como esperado, o clássico entre Vila Nova e Goiás manteve a tendência de todos clássicos disputados na competição: equilíbrio. Com muito estudo tático, os rivais goianos priorizaram suas principais características para buscar o primeiro gol da partida.



Enquanto o Goiás era melhor nos toques de bola, o Vila Nova priorizou as jogadas pelos dois lados do campo acionando os atacantes Moisés e Mateus Anderson com maior frequência. Os rivais, no entanto, esbarram em muitas faltas, cartões amarelos e pouca efetividade no campo de ataque.



A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 17 minutos do 1º tempo. Tiago Luís roubou a bola do colorado Billy e acionou o atacante Léo Gamalho. Dentro da área, o artilheiro finalizou forçando ótima defesa do goleiro Elisson.

A resposta do Tigre chegou em dose dupla aos 41 minutos. Everton arriscou de longe e levou perigo a meta do goleiro Marcelo Rangel. A pelota, no entanto, foi desviada para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Alemão recebeu livre na pequena área, desviou e forçou importante defesa do goleiro Marcelo Rangel.



Após perder o gol, o defensor do Vila Nova voltou a chamar atenção. Dessa vez para a alegria da torcida do Goiás. Carlos Eduardo recebeu passe do meia Léo Sena e cruzou rasteiro. Alemão tentou afastar e mandou contra o próprio patrimônio.



2º tempo

Precisando igualar o marcador, o Vila Nova começou a etapa final com maior ímpeto ofensivo, no entanto, o Tigre parou nos próprios erros de fundamentos e no goleiro Marcelo Rangel. Wallyson, Alemão e Everton tiveram, nos primeiros minutos do segundo tempo, chances claras de empatar o embate com o Goiás e não tiveram êxito nas finalizações.



Fechado no campo de defesa, o Goiás usou a velocidade para tentar assustar a defesa do Tigre. Em mais de uma oportunidade, o atacante Carlos Eduardo deu trabalho para os zagueiros do Vila Nova após sair ou começar um contra-ataque para o Esmeraldino.



Foi justamente em duas roubadas do camisa 7 que saíram o segundo e terceiro gol do Alviverde na partida. Carlos Eduardo disparou após roubar a bola do meia Everton, passou para Tiago Luís, que finalizou de longe no canto direito do goleiro Elisson para ampliar o marcador no Serra Dourada.



Depois, Carlos Eduardo aproveitou uma bobeada da zaga do Vila Nova, passou pelo goleiro Elisson e marcou o terceiro tento do Goiás com o gol vazio para decretar o resultado final da primeira partida da final do Campeonato Goiano: 3 a 0, Goiás.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Vila Nova x Goiás

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Wílton Sampaio (FIFA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (FIFA) e Leone Carvalho

Vila Nova: Elisson; Maguinho, Bruno Prado, Alemão e Jonathan; Billy, PH e Everton (Marcos Serrato); Mateus Anderson (Vandinho), Moisés (Ruan) e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior.



Goiás: Marcelo Rangel; Hélder (Toró), Alex Alves, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena, Tiago Luís (Jarlan) Aylon (Jean Carlos) e Carlos Eduardo; Léo Gamalho. Técnico: Sílvio Criciúma.

Gols: Alemão (contra) aos 47’ do 1º tempo, Tiago Luís, aos 22’ e Carlos Eduardo, aos 46' do 2º tempo (Goiás)

Cartões Amarelos: Alemão, PH, Vandinho (Vila Nova), Hélder e Aylon (Goiás)



Público pagante: 20.895

Público presente: 22.492

Renda: R$ 428.015,00