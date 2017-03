Leão vence o Galo e deixa a zona de rebaixamento

O Crac começou a 9ª rodada do Goianão com 5 empates e 3 derrotas. Porém, o time de Catalão enfim conquistou sua primeira vitória no Estadual, com uma goleada por 3 a 0 sobre o Anápolis, ontem, em duelo realizado no Jonas Duarte.

Com o resultado, o time comandado por Alexandre Barroso deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 3ª colocação do Grupo A, com 8 pontos. O Anápolis, por sua vez, é o novo lanterna da competição, com o mesmo número de pontos do Leão do Sul. Os gols da partidas saíram nos dois tempos de jogo. No final da primeira etapa, após amplo domínio do Galo, Nino Guerreiro, em ótimo contra-ataque, abriu o placar no Jonas Duarte.

Na volta do intervalo, mostrando novamente força nos contra-ataques, o zagueiro Silvio e o meio-campista Jean ampliaram o marcador aos 18 e 20 minutos, respectivamente.

No próximo domingo (19), às 16 horas, o Crac recebe o Atlético, no Genervino da Fonseca. Nos mesmos dia e horário, o Anápolis encara o Goiás, na Serrinha.

Anápolis

Wagner Bueno; Marcelo, Igor, Valdomiro e Furlan; Neílson, Hélder, Felipe Baiano (Vitinho) e Robston; Pedro Henrique e Thiago Cavalcanti (Gabriel). Técnico: Waldemar Lemos

CRAC

Bruno Colaço; Rodrigo Dias, Silvio, Rafael Morisco (Guilherme) e Jean; Gilberto, Francesco, Sidney e Robertinho (Levi); Carlos André (Zé Uilton) e Nino Guerreiro. Técnico: Alexandre Barroso

Local: Jonas Duarte (Anápolis). Árbitro: Elmo Resende. Assistentes: Márcio Soares e Hederson Leão. Público: 3.167 pagantes. Renda: R$ 66.155,00. Gols: Nino Guerreiro, aos 42’ do 1º tempo, Silvio, aos 18’ e Jean, aos 20’ do 2º tempo