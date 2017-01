Lateral esquerdo estreia no Dragão

Além da preparação para estrear no Goianão, diante do Vila Nova, o Atlético está usando a semana para apresentar novos jogadores. Ontem, foi a vez do trio formado por Bruno Pacheco, Daniel dos Anjos e Alípio receber as camisas do Dragão e falar com a imprensa.

Entre eles, a vaga para iniciar jogo contra o Vila Nova está nas mãos, e pés, do lateral esquerdo Bruno Pacheco, de 25 anos, que veio do Bragantino e atuou na maioria dos jogos da Série B passada.

“Estou chegando num clube que foi campeão. Tive, ano passado, a chance de enfrentar o Atlético. Agora, espero que seja passagem proveitosa”, disse Bruno. Ele seria opção para a vaga de Wanderson, que não terá condições de jogo - ainda não está regularizado.

Alípio, meia-atacante de 24 anos, tem histórico chamativo. Aos 14 anos, foi para o futebol europeu. Chegou ao Real Madrid depois, conheceu estrelas do clube, mas não se firmou. Rodou pela Europa. Quase parou, mas voltou e foi um dos destaques do Luverdense na Série B de 2015. Foi para o Vitória, não teve muitas chances. “Venho de experiência boa, ano passado. Espero fazer boa Série A. E, se for para estrear, estou à disposição.”

O mais jovem do trio é Daniel dos Anjos. Ele fez 21 anos sábado e foi cedido pelo Flamengo. Terá até o fim do Estadual para mostrar, no Dragão, que pode jogar na elite.