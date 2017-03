Lateral acredita que mudanças podem ajudar o Vila no Goianão

Precisando de uma vitória para se recuperar no Goianão, o Vila Nova tem pela frente uma adversário indigesto, a Aparecidense, no fechamento do 2º turno, no Serra Dourada, no sábado, às 16 horas.

Para o duelo contra o Camaleão, o Tigre terá o retorno do lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão na partida diante do Goianésia e volta na vaga de Foguete. Com o resultado ruim da última rodada, o mais provável é que o técnico Mazola Júnior, que também retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão, faça algumas mudanças no time titular e o lateral acredita que isso é benéfico.

“Estou no futebol há algum tem e sei como funciona. Quando a gente tem um resultado adverso, são normais e naturais essas mudanças, para termos outras alternativas para a melhora da equipe.”, ressaltou Maguinho.

O jogador também acrescentou que o Vila não pode ficar pensando no passado e tem de olhar para a frente. “Jogar no Vila é sempre pressão. Vamos ter um jogo muito difícil contra a Aparecidense, que é líder do Grupo B, mas temos que jogar como o time grande que somos, principalmente dentro de casa e já procurar dar a resposta logo.”

Na última partida em casa, a maioria dos jogadores colorados foram vaiados, porém o lateral Maguinho foi um dos únicos que terminou a partida aplaudido e segundo o próprio jogador, isso se deve a sua vontade dentro de campo.

“O Vila é um clube diferente. Aqui você tem de se entregar sempre e quando você joga em uma equipe com o perfil do Vila, a gente tem de se adaptar. Temos que vestir a camisa do clube e é isso que eu procuro fazer sempre.”, ressaltou o lateral.