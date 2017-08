Lanterna, Atlético tem desafio difícil contra Timão

O Atlético terá sábado (26), diante do Corinthians, em São Paulo, o chamado jogo indigesto. Será o confronto do líder contra o lanterna da Série A. Tomando a simbologia e mística envolvendo os clubes, o Dragão precisa se impor sobre São Jorge, no Itaquerão, às 19 horas. Diferenças à parte, o Atlético busca na competição repetir o que o Vitória fez sábado passado...