Ladrões se aproveitam de casamento e roubam casa de Tévez em Buenos Aires

Um grupo de ladrões efetuou um roubo na casa do atacante Carlos Tévez, na província de Buenos Aires, enquanto o ídolo do Boca Juniors celebrava seu casamento no Uruguai, segundo informações divulgadas por fontes da polícia.

Os criminosos invadiram o domicílio através de uma obra em um terreno vizinho, mas as fontes não deram detalhes do que foi levado porque o jogador optou por não denunciar o assalto. Tévez preferiu manter a viagem de lua de mel ao lado da esposa, Vanesa Mansilla, para o México.

O ex-jogador do Corinthians soube do ocorrido no último domingo, quando voltou ao local, no bairro de Horqueta, na cidade de San Isidro, e percebeu que a porta de entrada havia sido forçada e que seu que seu quarto estava revirado.

Devido à recusa do jogador em reportar o crime à justiça, também não há informações sobre quantas pessoas invadiram a casa. A investigação ficou a cargo da Unidade Funcional de Instrução (UFI).