Léo Gamalho na seleção? Em capa humorística, uruguaios pedem outros brasileiros em campo

O que você acha de Léo Gamalho na seleção brasileira? Os uruguaios querem o jogador do Goiás vestindo a amarelinha, assim como outros jogadores brasileiros que já atuaram em solo uruguaio. Assim, entendem que seria mais fácil enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias.

Tudo não passa de uma brincadeira, é claro. O humorístico No Seas Malo criou uma capa alternativa por causa da goleada do Brasil sobre o Uruguai por 4 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na quinta-feira.

Na peça humorística, chamada La Outra Tapa (A Outra Capa), publicada no site do Ovación, caderno esportivo do El Pais, é sugerido que Neymar fique fora e outros jogadores atuem contra o Uruguai em uma reedição da partida. A manchete é "Queremos revanche!".

"Com Neymar é fácil! Depois da dura derrota frente ao Brasil, a Associação Uruguaia de Futebol exigirá que a partida seja jogada novamente, mas com jogadores que tenham passado pelo nosso futebol: Eliomar, Silvio Mendes, Ederson Fofonka, entre outros"

Léo Gamalho atuou pelo Nacional, de Montevideu, em 2016, antes de chegar ao Goiás. O atacante foi para o time uruguaio em fevereiro e ficou até meados do ano, quando se transferiu para o Goiás. O jogador está no alviverde desde julho de 2016.

No Twitter, a chamada diz: "O Brasil de quem podemos ganhar é titular hoje na 'Capa No Seas Malo' do Ovación"