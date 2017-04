Léo Gamalho ignora dor

Após quase um mês no estaleiro, o artilheiro Léo Gamalho está de volta ao Goiás. Uma fratura no dedão do pé direito tirou o atacante de combate, mas o camisa 9 retorna à equipe na reta decisiva do Campeonato Goiano e na véspera de um duelo importante contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Além dele, outros jogadores importantes se recuperaram de lesão e reforçam a eq...