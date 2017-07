Léo Gamalho celebra 'alívio muito grande' após fim da seca de gols

Artilheiro do Goiás na temporada, agora com 13 gols, o atacante Léo Gamalho pôs fim a um jejum de gols que durava 106 dias. O jogador afirmou que o gol trouxe um alívio muito grande. O atacante revelou que recebeu propostas para deixar o Goiás, mas que precisava dar a volta por cima.



Léo Gamalho precisou de muita ajuda da família para superar o longo jejum de gols. Sem o apoio da esposa e dos dois filhos a longa espera teria sido ainda mais dura. Por isso, o atacante esmeraldino destacou a força que teve para não desistir.



"Estava incomodando, passei muitas noites sem dormir e ficava triste pela minha situação e a do clube. Eu não estava conseguindo ajudar. Eu nunca desisti, podemos ter dificuldades, mas o importante é não se entregar", revelou.



Com a negociação por renovação de contrato com o Goiás travada, Léo Gamalho recebeu propostas para sair do Goiás. No entanto, o atacante preferiu ficar para deixar uma imagem melhor sobre ele antes de sair.



"Surgiram possibilidades de sair, mas sempre disse que estava focado no Goiás e que não queria sair daqui por baixo por tudo aquilo que fiz pelo Goiás. O Argel me deu confiança, falou aquilo que eu precisava ouvir", explicou.



O atacante chegou ao Goiás no segundo semestre de 2016 e já marcou 24 gols em 47 jogos com a camisa do clube.