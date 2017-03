Kleina solicita liberação e Goiás aproveita para buscar novo rumo para time

Chegou ao fim a “Era Gilson Kleina” no Goiás. O treinador entrou em acordo com a diretoria esmeraldina e se desligou do clube, ontem, antes do treino na Serrinha, na véspera do confronto diante do Crac, hoje, às 21h45, pela 11ª rodada do Goianão. O clube esmeraldino terá de corrigir a rota mais uma vez, uma vez que caiu por terra a aposta de técnico para a temporada. Se...