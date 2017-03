Kleina ganha opções para jogo contra Crac, mas perde Bolt

O técnico Gilson Kleina ganhou dois reforços para a partida contra o Crac de Catalão, marcada para quarta-feira, na Serrinha, às 21h45. O goleiro Marcelo Rangel e o zagueiro Everton Sena estão liberados após cumprimento de suspensão automática. Por outro lado, o volante Victor Bolt é desfalque certo.

Victor Bolt recebeu cartão amarelo no empate com o Anápolis, no último domingo, e terá de cumprir suspensão automática. Foi a segunda suspensão do jogador neste Goianão, a primeira por acúmulo de três amarelos. Para o lugar de Victor Bolt, a principal opção de Gilson Kleina é o volante Toró.

Se terá esse problema para escalar a equipe, Kleina ganha duas opções. O goleiro Marcelo Rangel volta naturalmente na vaga de Ivan, enquanto Everton Sena deve ficar com a vaga do garoto David Duarte. Com 18 pontos, o Goiás é líder do Grupo A do Campeonato Goiano e segundo colocado na classificação geral, atrás apenas da Aparecidense que tem 20 pontos.